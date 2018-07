Jogador do São Caetano tem julgamento adiado em uma semana

SÃO PAULO - Correndo risco de ser punido por até seis meses pela lesão causada ao volante Ferrugem, da Ponte Preta, o atacante Danielzinho, do São Caetano, teve julgamento adiado em uma semana, nesta segunda-feira, pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-SP) para que a defesa possa juntar provas para defendê-lo.

Como o jogador não foi expulso pelo árbitro Luiz Vanderlei Martinucho, Danielzinho foi denunciado pela procuradoria por meio do vídeo do lance. Na disputa de bola, o atacante deu um carrinho violento em Ferrugem, que teve uma fratura no tornozelo e uma ruptura nos ligamentos mediais do tornozelo. O meio-campista da Ponte passou por uma cirurgia e ficará afastado por seis meses dos gramados.

Danielzinho foi enquadrado no artigo 254 - praticar jogada violenta - parágrafo 1ºII que diz que "a atuação temerária ou imprudente na disputada da jogada, ainda que sem a intenção de causar dano ao adversário", com pena de uma a seis partidas de suspensão.

Ele também foi denunciado no parágrafo 3º, que diz "na hipótese de o atingido permanecer impossibilitado de praticar a modalidade em consequência de jogada violência grave, o infrator poderá continuar suspenso até que o atingido esteja apto a retornar ao treinamento, respeitando o prazo máximo de cento e oitenta dias".

O caso repercutiu bastante na última semana. Em redes sociais, Danielzinho foi bastante hostilizado por torcedores da Ponte Preta. A diretoria do time campineiro também faz pressão para que o jogador receba uma punição severa.