Jogador do São Paulo, Oscar treina com o Internacional no Beira-Rio

PORTO ALEGRE - Mesmo registrado pelo São Paulo junto à CBF e sem ter mais qualquer vínculo com o Internacional, o meia Oscar retornou aos treinos no Beira-Rio nesta segunda-feira. O garoto de 20 anos havia sido liberado para viajar a São Paulo e resolver "questões familiares", mas nesta tarde participou normalmente da atividade comandada pelo técnico Dorival Júnior.

Ainda que treine pelo Internacional, desde quarta-feira Oscar não está mais vinculado ao time gaúcho, que tenta reverter a situação na justiça. De qualquer forma, ele não tem condições de atuar na quarta-feira, diante d Lajeadense.

Além de Oscar, o treino do Inter nesta segunda-feira teve outro retorno importante, o do também meia D''Alessandro. O argentino não trabalhava com bola desde o dia 10 de março, quando sofreu uma lesão na coxa na partida diante do Santa Cruz. Ambos trabalharam normalmente com os atletas que não jogaram domingo contra o São José.