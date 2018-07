Jogador do Shakhtar deixa hospital após sofrer lesão na cabeça

O Shakhtar deu um importante passo para ir à fase de grupos da Liga dos Campeões na última quarta-feira, ao vencer o Rapid Viena por 1 a 0 na Áustria pelo jogo de ida da última fase de playoffs. O time ucraniano, no entanto, levou um susto com o meio-campista Taras Stepanenko, que deixou o campo com uma lesão na cabeça.

Pouco antes do intervalo, Stepanenko se envolveu em um choque de cabeças com o adversário Srdan Grahovac. Enquanto o jogador do time austríaco seguiu em campo com uma bandagem, o meio-campista do Shakhtar levou a pior, precisou ser substituído e foi encaminhado diretamente a um hospital, de onde só saiu nesta quinta.

Os médicos liberaram Stepanenko após uma noite de observação e o Shakhtar se apressou em informar que o jogador não sofreu qualquer tipo de lesão mais grave. O clube ucraniano, no entanto, não informou se ele terá condições de atuar na partida de volta diante do Rapid Viena, terça-feira que vem, em Lviv.