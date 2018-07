Jogador do Southampton é suspenso por 3 jogos por chutar goleiro do Huddersfield

O atacante Charlie Austin, do Southampton, foi suspenso por três jogos pela Associação de Futebol da Inglaterra (FA) por chutar o rosto do goleiro Jonas Lossl, do Huddersfield, no empate por 1 a 1 entre as equipes no último sábado, em rodada do Campeonato Inglês.

"Charlie Austin cumprirá suspensão pelos próximos três jogos depois de ser condenado por conduta violenta. Ele aceitou a denúncia, mas argumentou que a suspensão era excessiva, o que foi rejeitado pela Comissão Regulatória Independente", registrou a FA, em comunicado.

No lance em questão, Lossl deixou o gol para interceptar um passe rasteiro na área e foi acertado pelo pé direito de Austin. O árbitro e os auxiliares da partida não perceberam a ação e o atacante passou impune no jogo. Pouco depois, porém, precisou deixar a partida com uma lesão muscular.

A jogada, no entanto, foi registrada por vídeo, que foi a ferramenta decisiva durante o julgamento do atacante. Trata-se de mais uma punição aplicada no futebol inglês após a partida, sem qualquer sanção durante o jogo.

Austin vinha em boa fase com a camisa do Southampton, com cinco gols em cinco partidas disputadas, antes de sair de campo no sábado machucado. Com a suspensão, perderá os jogos contra o Tottenham, o Manchester United e o Crystal Palace.