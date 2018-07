Jogador do Stoke é multado por envolvimento em apostas O atacante Cameron Jerome, do Stoke City, foi multado nesta quarta-feira pela Associação de Futebol da Inglaterra (FA) por envolvimento em apostas. O jogador de 26 anos admitiu ter violado as regras da entidade e, por isso, terá que desembolsar 50 mil libras (cerca de R$ 180 mil).