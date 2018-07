Jogador do Stoke confirma aposentadoria após levar bolada

O zagueiro Andy Wilkinson confirmou nesta sexta-feira que está deixando o futebol profissional, e de uma forma bem diferente do que esperava. Aos 31 anos, o jogador do Stoke City foi obrigado a se aposentar por conta de uma concussão sofrida em campo no ano passado, fruto de uma bolada.

Na partida do Stoke diante do Blackburn na Copa da Inglaterra do ano passado, Wilkinson foi atingido com uma bolada no rosto. No momento, o jogador não se deu conta da gravidade do problema, mas percebeu com o passar do tempo alguns sintomas, como tontura nos treinamentos e visão afetada.

"Foi apenas um voleio que veio direto na minha têmpora e causou o choque", explicou Wilkinson em entrevista à Sky Sports. "Após mais de um ano da lesão, ainda há muitas coisas acontecendo com meu cérebro, minha visão e meu pescoço, todos os tipos de diferentes sintomas."

Após passar por exames, Wilkinson teve um dano cerebral diagnosticado. O jogador chegou a viajar para os Estados Unidos em três oportunidades para se consultar com especialistas em concussões, mas todos eles o aconselharam a interromper a carreira.

"Mesmo se amanhã eu acordasse bem e os especialistas dissessem que eu poderia jogar, o risco é muito alto. Eles falaram que minha noção de profundidade, onde eu acho que estou em relação aos objetos, está diferente do que de fato é. Eu preciso treinar novamente meu sistema motor ocular para voltar ao normal", explicou.

Wilkinson teve seu contrato com o Stoke encerrado em junho do ano passado, mas o clube fez questão de assinar a renovação para ajudar em seu tratamento. Sua aposentadoria acontece somente dois meses depois de o futebol inglês aprovar mudanças nas regras para o retorno de um atleta ao jogo após sofrer uma pancada na cabeça.