Jogador do Tottenham é suspenso por quatro jogos após confrontar torcedor

A Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) suspendeu o volante Eric Dier, do Tottenham, por quatro jogos, por ter confrontado um torcedor nas arquibancadas em partida da Copa da Inglaterra, em março. Com o gancho, ele perderá quatro dos últimos cinco jogos do time londrino no Campeonato Inglês.

A FA também aplicou multa de 40 mil libras (cerca de R$ 268 mil) e ainda o advertiu quanto a possíveis novas infrações no futuro - em caso de reincidência, a punição seria ainda mais severa. Na decisão da entidade, Dier foi punido por ter ameaçado o torcedor na arquibancada do novo estádio do Tottenham.

O episódio aconteceu em março ao fim da partida contra o Norwich, pela quinta fase da Copa da Inglaterra. Os visitantes levaram a melhor nas penalidades, por 4 a 3, após empate por 1 a 1 no tempo normal. Dier desperdiçou uma das cobranças do Tottenham. E, logo depois de perder a finalização, se dirigiu até um trecho das arquibancadas, onde estava sua família.

Ele subiu seguidos lances da arquibancada até se aproximar de um torcedor que estava criticando seu desempenho na partida. Seu irmão, Patrick, estava numa discussão justamente com o torcedor. Dier respondeu às críticas, mas não teve contato físico com ele. A polícia local não chegou a investigar o caso.

Num comunicado dias depois, o torcedor condenou sua própria postura e que "estava sendo um idiota", por estar frustrado com o resultado da partida. E afirmou que não se sentiu ameaçado pelo jogador. Mesmo assim, Dier não escapou da suspensão.