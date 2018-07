Jogador do West Ham é detido por agredir duas mulheres

Ravel Morrison, meio-campista do West Ham, foi detido na noite da última quarta-feira na cidade de Manchester, acusado de ter agredido duas mulheres. Ele se apresentou à corte inglesa nesta quinta e permanecerá sob custódia até a semana que vem, quando será uma realizada uma audiência para julgar seu caso.

O jogador de 21 anos, formado no Manchester United e com passagens pelas seleções inglesas de base, foi acusado de atacar duas mulheres na saída de um bar. De acordo com os relatos, ele teria partido para cima de uma jovem de 19 anos e de outra moça de 39 e as agredido com socos e tapas.

Ao se apresentar à Corte de Magistrados de Manchester, o jogador apareceu apenas para confirmar seu nome. Ele não entrou em argumentação. O juiz do distrito James Prowse negou a aplicação de uma fiança e ordenou que Morrison seja mantido em custódia até a audiência da próxima semana.