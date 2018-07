Jogador dos EUA diz que sofreu 'melhor derrota da vida' Apesar da derrota por 1 a 0 para a Alemanha, sofrida na última quinta-feira, na Arena Pernambuco, em Recife, a seleção dos Estados Unidos garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo, já que tinha melhor saldo de gols que Portugal, outra equipe que somou quatro pontos no Grupo G do Mundial. O fato de ter se classificado com um resultado negativo não parece incomodar os norte-americanos.