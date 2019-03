Jogador é agredido por invasor, mas marca gol da vitória em clássico inglês

O meia Jack Grealish, do Aston Villa, foi agredido por um torcedor durante a disputa do clássico com o Birmingham, pela segunda divisão da Inglaterra, mas o atleta deu a volta por cima e fez o gol da vitória por 1 a 0, neste domingo. O incidente aconteceu logo aos dez minutos de jogo.

O único gol da partida saiu só no segundo tempo. Quando o clássico ainda estava empatado por 0 a 0, um torcedor do Birmingham invadiu o campo do estádio Saint Andrew's, aproximou-se pelas costas de Jack Grealish e acertou um soco no rosto do jogador. O camisa 10 foi pego de surpresa e caiu no chão, sendo amparado por atletas do time adversário.

Ao ser retirado de campo pelos seguranças, o invasor ainda saiu mandando beijos para a torcida. Pelo Twitter, a polícia de West Midlands informou que o agressor foi preso.

Para a infelicidade desse e dos demais torcedores do Birmingham, Jack Grealish "se vingou" ao fazer o gol da vitória do Aston Villa, com um chute cruzado. O triunfo fez o time dele saltar para a nona colocação do torneio, com 51 pontos. O Birmingham está em 11º, com 50.