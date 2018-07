Jogador é preso ainda em campo após jogo do Campeonato Potiguar

O Campeonato Potiguar foi palco de um inesperado episódio na noite do último sábado. O Palmeira ainda celebrava a vitória por 1 a 0 sobre o Baraúnas, no Estádio Nazarenão, quando a Polícia Civil do estado entrou no gramado e levou preso o zagueiro Thiago Potiguar, acusado de participação em um assalto.

De acordo com o mandato de prisão expelido pela comarca de Nizia Floresta, Thiago é acusado de ter participado de um assalto a uma casa na praia de Barreta, no litoral Sul do Rio Grande do Norte, ocorrido no dia 4 de fevereiro. A residência pertenceria a policiais civis, conforme revelou justamente a Polícia Civil potiguar.

Thiago comemorava a vitória, que classificou o Palmeira ao segundo turno do Potiguar, quando foi levado ainda de uniforme para prestar depoimentos por policiais que acompanhavam a partida dos camarotes. Uma mulher que diz ter sido agredida pelos assaltantes no dia do crime teria reconhecido o zagueiro.