Jogador espanhol que sofreu parada cardíaca recebe alta

Realizar vários exames nos últimos dias.

Garcia disse que estava se sentindo "perfeito" quando saiu de um hospital em Salamanca caminhando sem dificuldades e com um sorriso no tosto. Apesar de estar recuperado, o jogador não poderá mais atuar profissionalmente, de acordo com os médicos.

Garcia sofreu a parada cardíaca e caiu no chão aos 16 minutos do segundo tempo da partida de domingo entre Salamanca e Real Bétis. Ele foi atendido rapidamente pelos médicos da sua equipe e reanimado. O incidente preocupou os espanhóis, já que o país sofreu com as mortes de Antonio Puerta, do Sevilla, e Daniel Jarque, do Espanyol, devido a problemas relacionados com o coração nos últimos anos.