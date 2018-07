Jogador holandês Nouri deve sair do coma nesta quarta

O jogador do Ajax Abdelhak Nouri, 20 anos, deve sair do estado de coma induzido nesta quarta-feira (12) e o clube holandês informou que ele está "fora de perigo". Os médicos vão fazer com que ele acorde de maneira gradual para poder fazer exames e verificar a situação momento a momento.

No último sábado,8, Nouri teve um problema cardíaco aos 27 minutos do segundo tempo durante um amistoso de pré-temporada contra o Werder Bremen. Ele foi socorrido imediatamente e levado para um hospital em Innsbruck, na Áustria, local da partida. Por medida de precaução, foi induzido ao coma para o tratamento.

O clube holandês já havia informado que Nouri não tinha problemas cardíacos crônicos e que não houve nenhum dano cerebral por conta do incidente. O jogador disputou apenas 15 jogos no time profissional do Ajax até o momento.