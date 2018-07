Jogador indiano Venkatesh sofre mal súbito e morre durante partida

BANGALORE - Um jogador indiano faleceu nesta quarta-feira, depois de sofrer um mal súbito durante uma partida da primeira divisão da Liga Distrital de Bangalore, segundo informações da Federação Indiana de Futebol (AIFF). O atacante Venkatesh ainda chegou a ser encaminhado para um hospital, mas não resistiu.

A entidade não confirmou as causas da morte, mas de acordo com a imprensa local o jogador, de 27 anos, sofreu uma parada cardíaca. Ele entrou no segundo tempo da partida de sua equipe, o Bangalore Mars Football Club, contra o South Western Railway, e desmaiou em campo.

O caso é semelhante ao do inglês Fabrice Muamba, do Bolton, que segue internado em Londres depois de sofrer uma parada cardíaca em campo no confronto diante do Tottenham, no último sábado, pela Copa da Inglaterra. O coração do meia chegou a ficar 78 minutos sem bater, mas o rápido atendimento colaborou para que ele sobrevivesse. Ele ainda está em estado grave, mas seu quadro evolui a cada.

Bangalore já havia presenciado outra morte de jogador em campo. Em 2004, o brasileiro Cristiano Júnior, então atacante do Dempo Sports Club, trombou com o goleiro Subrata Pal, do Mohun Bagan, ao marcar seu segundo gol na decisão da Copa da Federação. Após o choque, Cristiano desmaiou e sofreu um colapso. Ele faleceu antes de chegar ao hospital.