Jogador inglês destrói Lamborghini de R$ 1,5 milhão ao bater carro em portão de creche

Kortney Hause, zagueiro do Aston Villa, time da primeira divisão inglesa, passou por um susto na última quarta-feira. O jogador de 26 anos bateu sua Lamborghini nas grades de uma creche em Birmingham, na Inglaterra. O veículo, avaliado em 235 mil euros (R$ 1,5 milhão), ficou completamente destruído.

Segundo o jornal britânico Daily Mail, a polícia foi chamada logo após o acidente e o jogador aguardou a chegada das autoridades no local. Testemunhas disseram que foi uma sorte que nenhuma criança estivesse presente quando o acidente ocorreu.

"Poderia ter sido muito pior porque o acidente foi próximo ao portão principal, onde costuma ter bastante movimento. Quando aconteceu, as crianças estavam todas na escola para orar, então ninguém estava muito perto do local do acidente", disse uma testemunha.

O incidente aconteceu poucas horas antes da partida entre Aston Villa e Manchester City, no Villa Park, pela Premier League. Hause ficou no banco e viu seu time ser derrotado por 2 a 1.

Hause ganhou as manchetes esportivas no início desta temporada, quando marcou o gol da vitória do Aston Villa contra o Manchester United. O clube não se pronunciou sobre o ocorrido.