Jogador nega relação sexual e diz que só beijou garota de 15 anos

Ex-jogador da seleção inglesa e do Manchester City, o meia-atacante Adam Johnson negou nesta terça-feira que tenha tido relações sexuais com um garota de 15 anos. Durante julgamento, ele afirmou que apenas beijou a garota em seu carro. Em março do ano passado, ele já havia admitido que aliciara a menina pela internet e a beijou, mesmo sabendo sua idade.

No julgamento, Johnson disse estar surpreso com a acusação da garota de que teria tido relação sexual com ele. "Me pareceu que alguém disse a ela para falar essas coisas", alegou o jogador.

Antes deste julgamento, o meia-atacante já havia sido condenado por ter "atividade sexual" com uma garota de 15 anos. E enfrentou uma acusação de aliciamento, que seria buscar uma conexão com uma criança para ganhar confiança com motivações sexuais.

Johnson também afirmou nesta terça que sua vida "virou de cabeça para baixo" desde que ele foi preso pela polícia. Além de enfrentar a detenção, o atleta foi demitido do Sunderland, time que defendia no Campeonato Inglês.