Jogador israelense é alvo de racismo no Kaiserslautern O Kaiserslautern, da primeira divisão da Alemanha, reportou nesta segunda-feira um caso de preconceito étnico contra um de seus jogadores. O clube revelou que um grupo de torcedores insultou o atacante israelense Itay Shechter com uma saudação que era feita a Adolf Hitler na época do nazismo.