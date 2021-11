Jogador Josh Cavallo ganha carta especial no Fifa 22 após assumir ser gay

A EA Sports prestou uma homenagem ao jogador Josh Cavallo e colocou no Ultimate Team, principal modo do Fifa 22, uma carta especial "momentos", uma semana depois de o australiano assumir publicamente que era gay.

A carta "momentos" é lançada no Fifa para celebrar grandes feitos de jogadores nos gramados, como gols importantes ou atuações decisivas. Neste caso, o lateral-esquerdo do Adelaide United está sendo celebrado por se posicionar contra o preconceito no futebol.

Assim como outras cartas especiais do Ultimate Team, Josh Cavallo recebeu uma melhora significativa nos atributos em comparação com sua carta original no Fifa. O lateral foi de apenas 59 de Overall para 74, com destaque 85 de velocidade e 80 de físico. Ela pode ser conquistada por objetivos utilizando jogadores pratas.

No dia 27 de outubro, o jogador de 21 anos publicou um vídeo emocionante no qual rompe o tabu e se declara homossexual. A atitude foi aplaudida e ganhou o apoio de jogadores da elite europeia.

"Foi uma jornada chegar a este ponto da minha vida, mas não poderia estar mais feliz com a minha decisão de sair do armário. Tenho lutado com a minha sexualidade há mais de seis anos e estou feliz por poder revelá-la", disse Cavallo no vídeo.

Pouco tempo após o vídeo de Cavallo ser publicado, jogadores da elite do futebol europeu manifestaram apoio ao atleta australiano. Gerard Piqué, zagueiro do Barcelona, parabenizaram o jovem de 21 anos pela atitude.

"Não tenho o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas gostaria de agradecer o passo que você deu. O mundo do futebol está muito atrasado e você está nos ajudando a seguir em frente", escreveu Piqué.

Antoine Griezmann, astro do Atlético de Madrid e da seleção francesa, também saiu em apoio de Josh Cavallo. "Orgulho de você", escreveu o atacante vibrou ao lado de uma imagem com parte da mensagem divulgada por Cavallo.

Pau Gasol, lenda do basquete espanhol que se aposentou há algumas semanas, também apoiou a atitude do australiano: "Em 2021 isso não deveria ser novidade. Obrigado por este passo em frente para o esporte. Muito bem, Cavallo!"