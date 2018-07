Jogador mais antigo do elenco, Giovanni rescinde contrato com o Atlético-MG

O Atlético-MG anunciou nesta sexta-feira a rescisão de contrato do goleiro Giovanni. Sem espaço no time, o goleiro estava no clube mineiro desde 2011 e era um dos jogadores mais antigos do elenco. O Atlético comunicou a decisão por meio de suas redes sociais.

+ Atlético-MG acerta com o meia José Welison, 5º reforço na pausa da Copa

+ Atlético-MG anuncia contratação do atacante Edinho, que estava no Fortaleza

"Agradecemos ao atleta pela dedicação e profissionalismo e desejamos sucesso em sua nova caminhada", publicou o clube em sua conta no Twitter. Jogador mais velho do elenco ao lado do zagueiro Leonardo Silva, Giovanni foi liberado desde a última segunda-feira para buscar outro clube.

Giovanni tinha contrato com o Atlético até o fim desta temporada. O vínculo do goleiro havia sido renovado em dezembro de 2016, quando o titular Victor estava machucado. Como Victor é ídolo do time mineiro, o reserva tinha poucas oportunidades de atuar.

O técnico Thiago Larghi não estava sequer relacionado Giovanni para os últimos jogos do Atlético na temporada. Após voltar de lesão em março, o goleiro foi preterido pelos jovens Cleiton e Michael, que subiram da base para o time profissional.

Giovanni foi campeão da Libertadores (2013), Recopa Sul-Americana (2014), Copa do Brasil (2014) e Campeonato Mineiro (2012, 2013, 2015 e 2017). Ao todo, foram 79 jogos do goleiro com a camisa atleticana.