Jogador mais antigo do Palmeiras, Jailson renova contrato até o fim de 2021

Jogador do atual elenco há mais tempo no Palmeiras, Jailson renovou o seu contrato com o time alviverde até dezembro de 2021. O clube anunciou nesta segunda-feira a extensão do vínculo do goleiro, de 39 anos. Ao final do acordo, ele vai completar sete temporadas defendendo a equipe paulista.

"Para mim, é uma honra renovar o contrato por mais um ano. Cheguei em 2014 e vivi muitas coisas aqui dentro. Eu tinha o sonho de vestir essa camisa maravilhosa, sou palmeirense e todo mundo sabe. É uma felicidade muito grande. São seis anos de clube e cinco títulos. Estou muito feliz aqui. Agradeço a Deus, ao Palmeiras e à minha esposa, Mônica. Cada dia aqui é uma felicidade muito grande", afirmou o jogador.

Jailson chegou ao Palmeiras no final da temporada de 2014 e, além da Copa do Brasil de 2015, participou dos dois títulos brasileiros do clube nesta década, em 2016 e 2018. Na primeira conquista, inclusive, foi decisivo ao substituir o lesionado Fernando Prass na metade final da competição. O goleiro terminou aquele torneio com 19 jogos de invencibilidade e acabou sendo um dos destaques da equipe então treinada por Cuca.

Atualmente, Jailson é reserva do time treinado por Vanderlei Luxemburgo. Neste ano, o goleiro disputou apenas três jogos e foi campeão da Florida Cup e do Campeonato Paulista. No total, ele acumula 80 partidas com a camisa alviverde, sendo 72 delas como titular, e passou a ser o jogador mais antigo do atual plantel depois do empréstimo do lateral-esquerdo Victor Luís para o Botafogo em julho deste ano. Fernando Prass era o segundo com mais tempo de casa. Ele deixou o clube em dezembro de 2019, depois de sete anos, e hoje defende o Ceará.

A estreia do jogador foi no dia 17 de janeiro de 2015, na vitória por 3 a 1 em amistoso contra o Shandong Luneng, da China, no Allianz Parque. O seu último jogo foi o empate em 1 a 1 com o Fluminense, no primeiro jogo da equipe no Campeonato Brasileiro. Na ocasião, Weverton, o titular da posição, havia sido poupado. Agora, Jailson deve ter mais chances já que seu colega de posição foi convocado para a seleção brasileira e desfalcará o time por alguns jogos.