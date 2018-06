Jogador mais caro da história do clube, Aubameyang é oficializado pelo Arsenal

O Arsenal aproveitou o último dia da janela de transferências para realizar a maior transação da sua história. Nesta quarta-feira, o clube londrino oficializou a contratação do atacante gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, que estava no Borussia Dortmund.

Ao confirmar a chegada do reforço, o time londrino revelou se tratar da maior negociação da sua história, mas não revelou o valor que vai desembolsar. Porém, de acordo com informações da imprensa europeia, o time pagará 60 milhões de libras (aproximadamente R$ 270 milhões) pelo jogador gabonês ao Borussia Dortmund.

Aubameyang estava no clube alemão desde 2013, tendo marcado 141 gols em 213 jogos. O gabonês, de 28 anos, se profissionalizou pelo Milan, depois tendo passagens por empréstimo pelos franceses Dijon, Lille e Monaco, até chegar ao Saint-Étienne em 2010, onde atuou por três temporadas, antes de ser adquirido pelo Dortmund.

A contratação de Aubameyang foi a segunda do Arsenal na janela de transferências de janeiro, sendo que a anterior havia sido também a de um jogador para o setor ofensivo, o armênio Henrikh Mkhitaryan, envolvido em uma troca com o Manchester United pelo chileno Alexis Sánchez.

As negociações entre Arsenal e Dortmund se arrastaram por semanas, algo que desagradou Aubameyang, que desejava mudar de clube, chegou a faltar a treinos, sendo multado e afastado do elenco do time alemão. Ao vendê-lo, porém, a diretoria do Dortmund tratou de minimizar os problemas disciplinares e preferiu exaltar a passagem do gabonês pelo time.

"Com exceção aos eventos desagradáveis das últimas semanas, lembramos que a história de Pierre-Emerick Aubameyang no Borussia Dortmund de mais de quatro anos foi uma história de sucesso. Ele fez grandes coisas pelo Borussia Dortmund nesse período, marcou muitos gols importantes e faz parte do time que conquistou a Copa da Alemanha pelo Dortmund em 2017. Desejamos a Pierre-Emerick o melhor no seu futuro no Arsenal", afirmou o diretor esportivo Michael Zorc.