Jogador mais longevo do Cruzeiro, Fábio renova contrato até o final de 2020

Ídolo da torcida e uma das referência do atual elenco do Cruzeiro, o goleiro Fábio teve seu contrato com o clube renovado por mais uma temporada. O vínculo, que iria até o final deste ano, foi prorrogado até o fim de 2020. A alteração foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na última quinta-feira.

Jogador que mais vezes vestiu a camisa do clube, com 813 jogos, Fábio pode bater uma meta importante ainda neste ano. O goleiro tem a possibilidade de entrar no rol dos cinco jogadores com mais jogos por um único clube no Brasil. Atualmente, o quinto colocado é Júnior, que disputou 865 partidas pelo Flamengo. O líder da lista é o ex-goleiro Rogério Ceni, com 1.238 aparições pelo São Paulo.

Como o time mineiro disputa quatro competições neste ano - Campeonato Mineiro, Brasileirão, Copa Libertadores e Copa do Brasil -, a possibilidade de Fábio entrar na seleta lista é grande. O ídolo cruzeirense tem 38 anos e, em entrevistas recentes, indica que ainda não pensa em se aposentar.

No Cruzeiro desde o início de 2005, Fábio já conquistou três Copas do Brasil pelo clube (2000, 2017 e 2018), seis Campeonatos Mineiros (2006, 2008, 2009, 2011, 2014 e 2018) e dois Campeonatos Brasileiros (2013 e 2014).