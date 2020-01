Jogador mais utilizado em 2019, Diego Pituca sonha agora com títulos no Santos

Depois de ser o jogador que mais atuou pelo Santos, em 2019, com 59 apresentações, Diego Pituca planeja a conquista de títulos pelo time de Vila Belmiro nesta temporada.

"Fico feliz pelo ano de 2019. Foi uma temporada incrível para mim. Espero que 2020 seja melhor não só para mim, mas para o Santos também. Que possamos conseguir títulos e alegrias para a nossa torcida", disse Pituca, que prefere concentrar suas atenções primeiro na disputa do Paulista, a primeira competição do ano, e depois na Libertadores.

"Temos que pensar primeiro no Bragantino (primeiro rival no Paulista). Será a nossa estreia no Paulista, na Vila Belmiro, com o apoio da nossa torcida. Queremos já começar com o pé direito. Depois pensaremos na Libertadores", disse o meio-campista, que tem realizado treinos em dois períodos no CT Rei Pelé.

O início de trabalho do técnico Jesualdo Ferreira entusiasma Pituca. "Está sendo incrível. A semana está muito boa. Estamos tentando fazer o que o professor pede, com muita intensidade. Esperamos conseguir colocar tudo em prática nos jogos."

O primeiro compromisso do Santos na temporada será na estreia do Campeonato Paulista, diante do Bragantino, dia 23, às 19h15, na Vila Belmiro.