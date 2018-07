Jogador morre em partida da 4ª divisão da Argentina

BUENOS AIRES - Um jogador do Deportivo Laferrere morreu após sofrer uma parada cardíaca durante uma partida contra o General Lamadrid, válido pela quarta divisão do Campeonato Argentino. Héctor Sanabria, de 27 anos, caiu em campo aos 28 minutos do primeiro tempo da partida, pela quarta rodada da Primeira C. Os médicos tentaram reanimá-lo no campo, mas diante da falta de resposta, ele foi imediatamente levado a um hospital de Lamadrid. Porém, o jogador já chegou sem vida.

"Más notícias vindas do hospital. Lamentamos comunicar que faleceu Héctor Sanabria, jogador do Deportivo Laferrere", informou o clube em seu site oficial. O árbitro Hernán Mastrángelo, que ordenou a suspensão da partida na terça-feira, disse que Sanabria "em nenhum momento, se a memória não me falha, teve uma jogada de choque ao longo da partida. Caiu sozinho".

Sanabria, que nesta quarta-feira iria completar 28 anos, estreou em 2003 pelo Nueva Chicago. Ele também jogou por outros clubes de divisões do acesso, como Flandria, Deportivo Merlo, Fénix e Argentino de Merlo. Fora do país, defendeu o Pere Zeledón, da Costa Rica.

A Associação do Futebol Argentino decidiu que no próximo fim de semana será feito um minuto de silêncio pela morte do jogador antes dos jogos de todas as categorias.