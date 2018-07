Jogador Muamba enfrenta longa recuperação

"Embora Fabrice tenha tido ótimo progresso nos últimos dias, ele ainda está em tratamento intensivo e ainda tem um longo período de recuperação adiante", afirmaram a noiva de Muamba, Shauna Magunda, e o pai dele, Marcel, em uma declaração nesta sexta-feira.

"Obrigado a todos pelo amor, orações e pelo apoio nos últimos dias."

"Em particular, devemos uma enorme gratidão às equipes médicas do Bolton e do Spurs por sua rápida reação no sábado, e a equipe fantástica aqui no London Chest Hospital."

"Ficamos espantados com todos os tipos de mensagens que recebemos. O apoio que tivemos dos torcedores, não apenas do Bolton, mas de torcedores de futebol do mundo todo, deu a nós muita força", acrescentaram eles.

Para mostrar apoio ao jogador de 23 anos, os torcedores do Bolton vão segurar cartazes para criar um mosaico que dirá "Muamba 6" antes da partida de sábado pelo Campeonato Inglês contra o Blackburn Rovers, informou o website do clube (www.bwfc.co.uk).

Muamba desmaiou em campo pouco antes do intervalo. O médico do Tottenham Jonathan Tobin disse que 15 choques com desfibriladores na hora após o colapso não foram suficientes para fazer o coração de Muamba voltar a bater e ele ficou "aparentemente morto" por 78 minutos.

A partida foi interrompida em 1 x 1 e deve ser jogada novamente na terça-feira.