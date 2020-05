Jogador não identificado testa positivo para covid-19 na reapresentação do Torino

Um jogador não identificado do Torino testou positivo, nesta quarta-feira, para o coronavírus na primeira rodada de testes do clube de Turim no seu retorno aos treinamentos.

Os clubes da Série A do Campeonato Italiano começaram a voltar aos treinos nesta semana depois de um isolamento de oito semanas na Itália, o mais longo da Europa, embora ainda não tenha sido tomada uma decisão sobre quando ou se os jogos desta temporada começarão de novo.

"Durante os primeiros exames médicos realizados no elenco do Torino FC, um resultado positivo surgiu para a covid-19", informou o clube, em seu site. "O jogador, atualmente assintomático, foi imediatamente colocado em quarentena e será constantemente monitorado."

Embora a Série A tenha dito que todos os 20 clubes desejam reiniciar a temporada, o Torino parece ter sido um dos menos entusiasmados. O presidente do clube, Urbano Cairo, disse na semana passada que a Itália já deveria estar pensando na próxima temporada.