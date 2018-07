Jogador nigeriano morre em acidente de carro

Adefemi atuava pelo clube grego Xanthi e acabou batendo o carro quando ia para a cidade de Salonica. De acordo com as informações divulgadas pela polícia, ninguém mais ficou ferido no acidente.

O nigeriano não atuou na última Copa do Mundo, mas figurou em convocações das seleções de base, chegando a jogar na final do Mundial Sub-20 de 2005, quando perdeu para a Argentina de Messi. Ele atuou na Romênia, Áustria, Israel e França antes de chegar à Grécia.