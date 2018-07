Jogador paraguaio revela estar perto de acertar com Palmeiras

SÃO PAULO - Tem jogador paraguaio perto de acertar com o Palmeiras. O lateral-direito Jorge Moreira, do Libertad, disse nesta quarta-feira à rádio Primero de Marzo que deve se transferir para o clube alviverde no ano que vem e se isso se concretizar, vai rever dois ex-colegas de clube: o volante Eguren e o meia Mendieta.

O jogador de 23 atua em uma posição que se passou a ser o alvo da diretoria para o ano que vem. Com a saída do titular em 2013 Luis Felipe para o Benfica, de Portugal, o Palmeiras passou a priorizar o setor. Sueliton, do Criciúma, também interessa ao time, além de Medina, do Atlético Nacional, fora sondagens por Edilson, do Botafogo, e Fágner, do Vasco. Para Moreira acertar, porém, os clubes precisam entrar em um acordo sobre o valor a ser acertado pela transferência.

"Há 20 minutos saímos da reunião com o presidente. Isso me deixa contente. Seria minha primeira transferência", disse o atleta à emissora. O Palmeiras busca o paraguaio depois da CBF ter liberado os clubes brasileiros a usar cinco estrangeiros em cada partida, em vez de três.