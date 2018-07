Jogador pode ser punido por bater pênalti de calcanhar

Mesmo com o gol marcado, que ficou famoso mundialmente com o vídeo na internet, a atitude de Awana não agradou os dirigentes árabes. O diretor esportivo da seleção, Esmaeel Rashed, classificou a cobrança como "desrespeitosa" e disse que poderá punir o meia com uma multa ou até com uma suspensão.

"Isto não deveria ter acontecido. Creio que o ocorrido foi desrespeitoso. Não podemos tolerar que um integrante de nossa seleção não mostre respeito ao rival", afirmou o dirigente. O técnico da seleção, Srecko Katanec, também repudiou a atitude. "Não me pareceu certo, estou inconformado. Minha reação foi normal, por isso o tirei do jogo", disse.

Após marcar o gol de pênalti, o jogador saiu com um sorriso no rosto, enquanto os atletas libaneses, inconformados, gritavam com ele. Em seguida, Awana foi substituído e, de acordo com Katanec, pediu desculpas aos seus companheiros no vestiário. Agora, porém, pode ser punido.