Jogador que morreu após bater cabeça em jogo é enterrado em SC

Foi enterrado na manhã desta segunda-feira, em Lages (SC), o corpo do jogador Leonardo de Paula Oliveira, de 17 anos, que morreu no sábado após participar de uma partida do Campeonato Catarinense Sub-17. Zagueiro do Inter de Lages, Léo teria se envolvido em um choque de cabeça antes de ser levado para o Hospital Santa Isabel, onde faleceu no fim da tarde. A causa da morte ainda não foi divulgada oficialmente, uma vez que aguarda-se o resultado da necropsia.

O falecimento do defensor causou comoção em Lages, uma vez que o zagueiro era natural da cidade e torcedor do Inter de Lages. O clube ficou décadas longe da primeira divisão catarinense e retornou este ano, classificando-se para a disputa da Série D - pela primeira vez fez uma partida contra equipe de outro estado.

No domingo, o Inter venceu o Operário-PR por 1 a 0, pela Série D, em jogo marcado por homenagens a Léo. Antes da partida, os jogadores das categorias de base do clube entraram em campo - muitos deles aos prantos - e rezaram pelo zagueiro no centro do gramado. No enterro do corpo dele, nesta segunda-feira, não foi diferente. Estiveram presentes jogadores e dirigentes do Inter de Lages, além de amigos e familiares. O Colégio Industrial, onde Léo estudava, cancelou as aulas.

"O Inter dará todo o suporte à família nesse momento de indizível tristeza. Os familiares também receberão o suporte da Fundação Municipal de Esportes, apoiadora que é dos esportes amadores de nosso município", disse o Inter de Lages em comunicado.