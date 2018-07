Jogador será técnico interino do Swansea no Campeonato Inglês

Ainda sem definir o substituto do técnico Paul Clement, a diretoria do Swansea anunciou nesta quinta-feira que o meio-campista Leon Britton assumirá nova função no clube, como interino da equipe, que é a lanterna do Campeonato Inglês.

+ Artilheiro de Tite, Gabriel Jesus vive jejum de gols no Manchester City

+ Por segurança, jogo entre Tottenham e West Ham é adiado no fim do ano

Britton, que foi integrado à comissão técnica no mês passado, será ao mesmo tempo jogador e treinador interino da equipe. Ao menos enquanto a diretoria não encontra um substituto para Clement, demitido na quarta, em razão da fraca campanha da equipe no Inglês.

O jogador de 35 anos tem longa história no clube do País de Gales. Estreando em 2002, já soma 15 anos como meia da equipe. Desde a estreia, só ficou um ano afastado da equipe, quando defendeu o Sheffield United na temporada 2010/2011.

Ele fará sua estreia como treinador no sábado, na partida contra o Crystal Palace, em casa, em rodada do Campeonato Inglês. Com sérias dificuldades na competição, e vivendo risco de rebaixamento, o time galês perdeu oito das últimas 10 partidas disputadas.