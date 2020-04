Jogador sérvio é condenado a 3 meses de prisão domiciliar por violar quarentena

O sérvio Aleksandar Prijovic, atacante do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, foi condenado a três meses de prisão domiciliar por desrespeitar no sábado o toque de recolher em seu país, imposto para conter a disseminação do novo coronavírus.

O jogador de 29 anos foi considerado culpado em um julgamento feito via videoconferência em Belgrado, capital da Sérvia, neste sábado.

A polícia prendeu Prijovic e outras 19 pessoas que estavam reunidas no lobby de um hotel em Belgrado na noite da última sexta-feira. Eles violaram o toque de recolher na Sérvia, que proíbe que as pessoas circulem entre 17 horas e 5 da manhã do dia seguinte.

O governo também pediu aos sérvios para evitarem piqueniques, atividades de lazer e todas as formas de reuniões públicas. Até o momento, a Sérvia registrou 1.624 casos confirmados de covid-19 e 44 mortes.

Prijovic, de 29 anos, é o segundo jogador sérvio a descumprir o isolamento social. O primeiro foi Luka Jovic, do Real Madrid, que também desrespeitou a quarentena ao deixar a Espanha e ir para Belgrado comemorar o aniversário de sua namorada no mês passado.

A lei local prevê pena de até três anos de prisão para quem violar as medidas restritivas.