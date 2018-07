Jogador Song, de Camarões, é suspenso por três partidas

O meia recebeu o cartão vermelho por ter dado uma cotovelada nas costas do atacante croata Mario Mandzukic no primeiro tempo do jogo, no qual os camaroneses foram derrotados por 4 x 0, em Manaus, na quarta-feira, o que levou à eliminação da equipe africana.

Os camaroneses, que perderam a partida de estreia por 1 x 0 para o México, entram em campo contra o Brasil no último jogo da fase de grupos em Brasília, nesta segunda-feira.

(Reportagem de Patrick Johnston)