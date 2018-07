Jogador tem as rodas do carro furtadas na porta do estádio

O Botafogo-SP anunciou que estuda instalar câmeras e um aparato de segurança no entorno do Estádio Santa Cruz. No último domingo, 19, um atleta teve furtadas as quatro rodas do carro.

O zagueiro Luiz Gustavo havia enfrentado o Crac-GO, pela segunda rodada da série D do Brasileirão, e deixou o carro estacionado próximo à entrada dos camarotes, na área em frente ao estádio. Quando foi retirar faltavam as quatro rodas cromadas do veículo.

O crime teria ocorrido à noite no local que conta com um segurança que faz a ronda 24 horas. Mas o presidente Gerson Engracia Garcia diz estudar a instalação de câmeras para reforçar a vigilância na área. Ele contou ainda o atleta deve ser ressarcido. "Diretores e torcedores já fizeram orçamentos para devolver as rodas".

Este foi o segundo caso registrado, sendo o outro há mais de dez anos. A suspeita de agora é que uma quadrilha estaria agindo na região, no bairro Ribeirânea.

DIA RUIM

Em campo o resultado também não foi bom para o zagueiro que ficou sem as rodas do carro. O Botafogo-SP perdeu para o Crac-GO por 1 a 0 e Luis Gustavo foi diblado no lance que acabou gerando o gol do adversário.