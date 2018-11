Jogadora do time feminino do Guingamp, da França, morre aos 20 anos

O Guingamp, da França, informou nesta terça-feira que a jogadora Océane Rogon, de apenas 20 anos, morreu em razão de uma doença incurável. Os dirigentes responsáveis pelo time feminino não revelaram o problema de saúde que causou a fatalidade.

De acordo com o clube, a atleta vinha fazendo tratamento de saúde nos últimos meses. "O clube dá as mais sinceras condolências à família e companheiras de equipa. Descansa em paz, Océane", registrou o clube francês, em comunicado divulgado nesta terça. "Nosso clube está de luto. Todos os nossos pensamentos estão com você."

Ainda em início de carreira no futebol profissional, a defensora teve passagens pelas equipes de base da seleção francesa. Recentemente, vinha sendo convocado para partidas do time sub-19.