Jogadora se aposenta para cuidar de namorado com câncer e é pedida em casamento no último jogo

Uma história de filme, mas com o final ainda para acontecer, é uma possível definição para a história de Rhali Dobson, jogadora australiana de futebol de 28 anos que atuava no Melbourne City FC. Dobson namora com Matt Stonham, que luta contra um câncer cerebral, e decidiu abandonar a carreira como atleta para ajudá-lo na batalha.

No dia 25 de março, Dobson fez sua última partida como jogadora profissional. Ela ajudou o Melbourne City a derrotar o Perth Glory por 2 a 1 pelo Campeonato Australiano feminino marcando um dos gols da equipe. E não foi a única coisa boa da noite: Matt pediu Rhali em casamento e, entre lágrimas, ela disse sim.

Leia Também Fifa divulga cidades-sede e estádios da Copa do Mundo Feminina de 2023

"Eu não tinha ideia do que esse homem estava fazendo, eu estava mais focada em encontrá-lo depois do jogo e conseguir dar um abraço. Então eu o achei, e todas as garotas estavam meio estranhas atrás de mim, mas eu sabia que teríamos uma cerimônia de premiação então achei normal. Foi só quando escutei ele me chamando e me virei e o vi ajoelhado que eu entendi o que estava acontecendo. Pra mim, no último jogo, marcar um gol foi o final perfeito. Ganhar os três pontos e aí ele fechou com chave de ouro", contou Dobson em entrevista coletiva nesta sexta, 2 de abril.

"Para ser justo, já estava planejando isso há alguns meses, mas eu tive que guardar esse segredo e contar para poucas pessoas. Tentar esconder dela e deixar que ela focasse no futebol. Só decidi que faria isso em sua despedida depois que ela escolheu se aposentar para podermos batalhar isso juntos" relatou Matt, o agora noivo de Rhali.

Matt foi diagnosticado com câncer cerebral há seis anos. Ele passou por uma cirurgia no início de março e terá que passar por uma radioterapia agressiva, antes de 12 meses de quimioterapia. Agora, o casal busca estar unido e forte para esse caminho, com o mundo torcendo por um final feliz.