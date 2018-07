Jogadores acham que São Paulo está bem servido, mesmo com saída de destaques

Os jogadores do São Paulo não querem se envolver com as possíveis negociações de companheiros no último dia da janela de transferências para a Europa. David Neres vai para o Ajax, da Holanda, e Lyanco deve se acertar com a Juventus, da Itália. Quem também tem boa proposta é Luiz Araújo, que interessa ao Lille.

"Pelo que tenho ouvido falar, o Luiz Araújo pode ir para a França, que tem um campeonato bom de se jogar. Nesse momento é preciso conversar com a família, com o São Paulo, e decidir a melhor opção. Na época que fui transferido, para mim era a melhor opção", explicou o atacante Wellington Nem, que foi vendido para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, em 2013.

Na realidade, os atletas evitam falar publicamente sobre a saída de qualquer companheiro, a menos que o anúncio seja oficializado pelo clube. "A diretoria não passou nada para a gente. É um sonho de todo atleta representar um grande clube como o São Paulo e depois ser vendido", explicou o lateral-direito Bruno.

Com David Neres indo para a Holanda por R$ 50,2 milhões e Lyanco se acertando com o futebol italiano por R$ 20 milhões, o São Paulo perderá um atacante e um zagueiro. Se Luiz Araújo sair, o que não é provável, seriam dois desfalques em jogadores de velocidade que atuam pelos lado do campo. Mas Bruno não vê problemas para montar a equipe. "O São Paulo está bem servindo, saindo ou ficando os jogadores", disse.