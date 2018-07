Jogadores admitem que Corinthians apresenta um futebol irregular

SÃO PAULO - Em uma coisa todos foram unânimes depois do jogo: o técnico Tite e os jogadores admitiram que o Corinthians jogou mal e mereceu perder do São Caetano. O volante Paulinho, autor do gol corintiano, reconheceu que o adversário soube neutralizar seu time. "Os jogadores que não atuaram fizeram falta, mas isso não é desculpa. Quem entra em campo tem de dar conta do recado. A verdade é que o São Caetano jogou bem, marcou com eficiência e nós não", disse o volante.

Paulinho lembrou também que esse futebol irregular foi apresentado pelo Corinthians também contra o São Paulo e o Botafogo, em Ribeirão Preto. "O grupo todo precisa cobrar-se. O jogo de hoje (domingo) acabou servindo de lição. Temos de melhorar para o jogo contra o Santo André para podermos entrar confiantes na fase do mata-mata do campeonato".

O goleiro Júlio César concordou com o volante. "O São Caetano foi melhor, marcou mais; perdemos para quem soube jogar. Precisamos ficar mais espertos agora, já são três jogos sem vitória", afirmou.

O meia Bruno César, que entrou no segundo tempo, se atrapalhou um pouco ao dizer que seu time "está no rumo certo". Mas ele reconheceu que o jogo foi "complicado" para o Corinthians. Para o lateral-direito Moacir, que entrou ainda no primeiro tempo, o time "deu muito espaço para o Eduardo, um atacante muito bom".

