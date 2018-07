Jogadores afirmam que a seleção brasileira está no caminho certo

SÃO PAULO - "Continuidade do trabalho" foi a expressão mais utilizada pelos jogadores da seleção brasileira que desembarcaram nesta segunda-feira no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. Elano, Alexandre Pato, Maicon, entre outros, mostraram confiança no trabalho de Mano Menezes, embora a equipe tenha sido eliminada nas quartas de final da Copa America com a derrota por 2 a 0 nos pênaltis para o Paraguai após empate por 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação.

Elano, que desperdiçou uma das quatro cobranças da seleção brasileira, era um dos mais cabisbaixos. "Toda eliminação é dolorosa, mas acho que mostramos evolução. Infelizmente não conseguimos vencer", disse o jogador santista.

Maicon defendeu Mano Menezes e comparou o trabalho do treinador ao de seu antecessor, Dunga. "O Mano é um ótimo treinador. Não é por causa de um resultado ruim que se pode questioná-lo. Ainda tem Copa das Confederações no Brasil, campeonatos importantes, não se pode fazer o mesmo que fizeram com o Dunga, que fez um grande trabalho, mas foi crucificado".

Julio Cesar, Fred, Robinho também chegaram em Cumbica, mas não quiseram dar entrevista. Já Alexandre Pato e Elias também mostraram frustração, mas confiança de que serão lembrados nas próximas convocações. "O resultado foi ruim, mas foi nossa melhor atuação. Estamos no caminho certo", afirmou Pato.