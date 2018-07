Jogadores alemães lamentam derrota amarga na Euro A Alemanha estava com a melhor campanha da Eurocopa até as semifinais - quatro vitórias em quarto partidas -, mas sucumbiu perante a Itália, nesta quinta-feira, em Varsóvia. Os dois gols do atacante Balotelli - Özil ainda diminuiu em cobrança de pênalti nos últimos minutos - acabaram com os 100% de aproveitamento e o sonho dos alemães de conquistar o título.