Jogadores aprovam atuação do Flu: 'Poderia até ter feito um placar maior'

Apesar do cansaço demonstrado ao longo dos 90 minutos, os jogadores do Fluminense aprovaram a atuação da equipe na vitória sobre o Atlético-GO, por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, no Maracanã, pela Copa do Brasil. O único gol da partida, contudo, foi contra.

"Nosso time jogou bem e poderia até ter feito um placar maior. O jogo foi bom. Eu voltei a jogar mais por dentro e isso passa a ser opção para o técnico ver o que é melhor fazer com a gente dentro de campo", explicou Marcos Paulo, que entrou no segundo tempo no lugar de Michel Araújo.

Leia Também Ceará vence Brusque por 2 a 0 e constrói boa vantagem na Copa do Brasil

Para o garoto Luiz Henrique, que teve em seus pés a única chance real do Fluminense no segundo tempo, o segredo para substituir Evanilson, negociado com o Porto, de Portugal, é trabalhar com muita dedicação.

"O que meu empresário fala para mim é que eu devo dar o meu melhor em campo. Tenho trabalhado duro e tive mais esta oportunidade com o professor Odair. O importante foi o time vencer e agora vamos defender a vantagem lá em Goiânia", comentou Luiz Henrique, que foi titular pela segunda vez.

O jogo da volta será disputado na quinta-feira, dia 24, no Estádio Olímpico de Goiânia. O Fluminense pode jogar pelo empate, mas caso perca por um gol a definição da vaga vai ser na cobrança de pênaltis. O Atlético-GO precisa ganhar por dois gols de diferença para chegar às oitavas de final e garantir um prêmio de R$ 2,6 milhões.