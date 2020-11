Jogadores aprovam começo da temporada 2020/2021 da NBA para o dia 22 de dezembro

A NBA está perto de anunciar para o dia 22 de dezembro o início da temporada 2020/2021. Na noite de quinta-feira, a associação dos jogadores da NBA (NBPA, na sigla em inglês) realizou uma reunião virtual e aprovou o começo da competição para esta data. Também foi aprovado um calendário reduzido de 72 jogos para cada time. A pré-temporada, com os "training camps", devem começar em 1.º de dezembro.

"O Conselho de Representantes dos Jogadores da NBPA aprovou provisoriamente a data de 22 de dezembro de 2020 para o início da temporada 2020/2021 da NBA", informou a entidade em um comunicado oficial. "Faltam negociar detalhes adicionais e a NBPA confia que as partes chegarão a um acordo sobres estas questões relevantes para a próxima temporada".

A data de 22 de dezembro é a preferida da direção da NBA para aproveitar a audiência da TV no Natal. Os jogadores preferiam que o começo do campeonato fosse apenas em janeiro para dar maior tempo de férias às equipes, uma vez que a temporada passada acabou apenas em outubro. No entanto, questões financeiras pesaram para que o sindicato dos atletas cedesse.

Com a decisão, a NBA acredita que terá entre US$ 500 milhões (R$ 2,77 bilhões) e US$ 1 bilhão (R$ 5,54 bilhões) em receitas de curto e longo prazo para a liga e os jogadores. Resta saber como manejar o calendário, uma vez que a pandemia do novo coronavírus ainda assola o mundo e os Estados Unidos.

A maioria das cidades com times da NBA ainda não pode ter encontros públicos com mais de 500 pessoas por conta da covid-19. A liga planeja começar a temporada sem torcedores nos ginásios, tendo como previsão a manutenção de ausência deles até o final da temporada, já que há a possibilidade de uma segunda onda da pandemia se espalhar pelo país.

O Draft da NBA tem como previsão ser realizado no próximo dia 18. Já o período de "free agency", no qual os jogadores podem se transferir para outros times, segue sem data oficial, mas deve ser aberto de 2 a 3 dias depois do Draft.

Além disso, a entrega dos anéis de campeões para o Los Angeles Lakers deve ocorrer na noite de abertura, em jogo transmitido pela TV.