Jogadores brasileiros saem atônitos após nova derrota

Depois de mais uma derrota da seleção brasileira, desta vez para a Holanda, por 3 a 0, na decisão do terceiro lugar da Copa do Mundo, todos tentam encontrar explicações pelo vexame dado pelo Brasil em casa. Mas os próprios jogadores brasileiros não têm ideia do que aconteceu com a equipe, que levou 10 gols nos últimos 180 minutos de jogo no Mundial.

"Agora não consigo nem responder. É triste em dois jogos decisivos, a gente tomar de 7 a 1, não tem explicação um resultado desse. Depois a gente queria ganhar para limpar um pouco a vergonha do último jogo e agora aconteceu isso. Temos de levantar a cabeça, pedir desculpa", disse Hulk, na saída do campo.

O volante Ramires, escalado como titular pelo técnico Luiz Felipe Scolari, também não sabe explicar o vexame brasileiro. "Sai meio perdido, né? Porque a gente teve outras oportunidade de terminar a Copa bem, melhorar. A gente não esperava os sete (gols). As coisas aconteceram. Agora está todo mundo triste. Não tem muito o que falar", disse, atônito.

O jogador do Chelsea também fez questão de se desculpar pelas derrotas. "Vai marcar a gente para o resto de nossas vidas. A gente tem que procurar levantar a cabeça, procurar forças nos nossos familiares. A gente pede desculpas para o povo brasileiro, que apoiou até hoje. A gente fica decepcionado por ter acabado dessa maneira."

Já o capitão Thiago Silva falou em frustração depois de uma nova derrota. "A gente sonhou com este momento, passei noites sem dormir e acabar dessa forma. A gente não merecia esse final da forma que foi. A gente tem que pedir desculpa. Vaiaram no final, mas também tem sentimento, né?", comentou, citando a reação da torcida ao fim do jogo.