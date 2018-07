Jogadores brasileiros são substituídos por atletas de Portugal e da Espanha

GENEBRA - Em apenas dois anos, 51 jogadores brasileiros que atuavam na Europa foram dispensados ou retornaram a clubes brasileiros, atraídos por ofertas de peso. Dados publicados na Suíça indicam que o Brasil continua sendo o maior fornecedor de atletas nas primeiras divisões dos campeonatos europeus. Mas os números caem de forma significativa e os brasileiros começam a ser substituídos por jogadores de Portugal e Espanha.

Em 2012, o futebol europeu bateu um novo recorde no número de estrangeiros nos clubes do continente. Em média, um a cada três jogadores de um clube europeu não é local. No Reino Unido, a taxa é de 42%, contra 30% na Rússia, 24% na Itália e 20% na Espanha.

Em 2012, 515 jogadores brasileiros atuavam pela Europa, de grandes clubes como o Barcelona a pequenos times na Bulgária. Em 2010, porém, o número era de 566, segundo dados da CIES Observatório de Futebol, entidade que serve de base para os dados do futebol europeu. A redução é a maior em duas décadas.

Na avaliação dos especialistas, há pelo menos dois fatores pesando na queda. O primeiro é o fato de que clubes brasileiros começam a ter o poder aquisitivo para pagar salários a grandes astros e estão dispostos a manter alguns de seus craques no País. No início de 2013, a tendência não perdia a força. Pato foi contratado pelo Corinthians e deixou o Milan. O São Paulo também "repatriou" o zagueiro Lúcio.

Outra realidade é que clubes europeus tem sido mais seletivos em pagar por um brasileiro e a pouca popularidade da seleção tem pesado nas escolhas. Neste ano, apenas um jogador brasileiro esteve entre os 20 melhores do mundo, na classificação da Fifa. Neymar apareceu em 13ª posição, com apenas 0,6% dos votos para a escolha da Bola de Ouro.

IBÉRICOS

Ainda assim, o estudo insiste que o Brasil continua sendo o país mais representado entre os estrangeiros atuando na Europa, com um número duas vezes maior que o segundo colocado, a França. Mas os dados revelam que clubes estão começando a dar maior atenção para outros jogadores europeus, principalmente da Península Ibérica.

Em 2010, a Espanha sequer aparecia entre os dez maiores fornecedores de jogadores no exterior, com menos de cem. Hoje, a Espanha é o sexto, com 148 atletas atuando no exterior.

No caso de Portugal, o país passou de ser um país apenas receptor de atletas para também ser um exportador. Em 2012, 171 portugueses atuavam pela Europa, 50 a mais que há dois anos.

Para os analistas, dois fatores estão pensando para a onda de ibéricos pela Europa. O primeiro é a onda de popularidade criada pelas vitórias da seleção da Espanha, campeã da Europa em 2008, do Mundo em 2010 e da Europa uma vez mais em 2012.

Mas outra explicação é a crise financeira que atinge quase metade dos clubes da Espanha e Portugal. Na Espanha, oito deles já pediram concordata, entre eles o La Corunha. Neste fim de semana, o governo da região de Valência optou por resgatar os três clubes locais, comprando suas dívidas. Na prática, o Valencia foi estatizado para permitir que fosse salvo.

HERMANOS

O mesmo fenômeno que atinge o Brasil também pode ser verificado com os jogadores argentinos. Em 2010, 234 argentinos atuavam pela Europa. Em 2012, eram apenas 188. Ainda assim, 22% dos estrangeiros atuando pela Europa ainda são latino-americanos.

Os maiores fornecedores de craques para a Europa:

2010 2012

1. Brasil - 566 1. Brasil - 515

2. França - 250 2. França - 269

3. Argentina - 234 3. Sérvia - 205

4. Sérvia - 214 4. Argentina - 188

5. Portugal - 121 5. Portugal - 171

6. Nigéria - 115 6. Espanha - 148