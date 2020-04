Jogadores brasileiros se unem em campanha contra o coronavírus: 'Essa vitória só depende de nós'

Jogadores brasileiros se uniram numa campanha de conscientização sobre o novo coronavírus (covid-19). A ação visa orientar torcedores e população sobre a nova doença que assola o mundo e se propaga com rapidez no Brasil. Participam da campanha, promovida pelo Sindicato de Atletas de São Paulo, jogadores em atividade e aposentados.

"Como todos os segmentos, os atletas estão preocupados com a categoria e com toda a população. Juntos somos mais fortes e, agindo da mesma forma, venceremos mais essa batalha”, explicou Luis Eduardo Pinella, vice presidente do sindicato.

Vanderlei, goleiro do Grêmio, afirmou que a luta contra a covid-19 é como uma “partida difícil e só se vencem partidas difíceis com dedicação, inteligência e espírito de equipe”. Já Hudson, do São Paulo, pediu para as pessoas “evitarem abraços, apertos de mãos e o compartilhamento de copos, garrafas e objetos pessoais”.

Camacho, do Corinthians, Yuri Lima, do Fluminense, Ullian Correia, do RB Bragantino, Jonatan Lima, do FC Liviv, da Ucrânia, Lincon e Valdir, ex-seleção braisleira, encerram o vídeo transmitindo a mesma mensagem: “Essa vitória só depende de nós”.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) suspendeu, no dia 16 de março, por tempo indeterminado, todas as competições nacionais sob sua tutela que estavam em andamento. Federações estaduais seguiram a entidade máxima do futebol brasileiro e também paralisaram os campeonatos vigentes sob suas coordenações. Agora, discute-se como será organizado o calendário do futebol nacional, quando o isolamento social já não for mais preciso.