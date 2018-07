Jogadores cancelam ameaça de greve na Itália

A decisão da entidade se baseou na expectativa de assinar um novo contrato coletivo com os dirigentes do Campeonato Italiano na próxima semana. As duas partes chegaram a um acordo verbal na terça.

Em nota, a Associação informou que tem obtido "um progresso positivo na busca por um novo contrato coletivo", o que motivou o "cancelamento do protesto". Inicialmente, a entidade havia estabelecido o dia 30 de novembro como prazo final para definir um acordo com os responsáveis pela competição nacional.