Jogadores cancelam paralisação em 6 de janeiro na Itália

Quando a associação de jogadores anunciou no mês passado que adiaria uma greve planejada para 25 e 26 de setembro, também disse que havia decidido não jogar em 6 de janeiro, que é um dia de feriado na Itália.

O presidente da Lega Calcio, Maurizio Beretta, disse que o acordo com os jogadores para jogar em 6 de janeiro "foi uma decisão muito positiva, e se na negociação do acordo coletivo existir a mesma boa vontade, então devemos ter um acordo em poucas semanas, no final de novembro".

Gianni Grazioli, secretário-geral da associação de jogadores, disse que os atletas aceitaram jogar na data da Epifania "por sentido de responsabilidade, sem obter nada em troca".

Há dois pontos em debate no novo acordo: uma cláusula que evitaria que os jogadores possam recusar transferências quando se aproxima o final dos seus contratos e outra que proíbe que os jogadores sem contrato possam participar de treinos durante a pré-temporada.