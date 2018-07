Jogadores comentam sorteio dos grupos da Copa do Mundo

SÃO PAULO - Os jogadores das seleções classificadas para a Copa do Mundo acompanharam nesta sexta-feira o sorteio que definiu os três primeiros adversários de cada equipe na fase de grupos. Entre os brasileiros, David Luiz não pareceu intimidado com adversários e ressaltou o trabalho daqui para frente: "Agora é trabalhar para poder ter a chance de representar nosso País na Copa do Mundo!", comentou no Twitter. Lucas, que ainda não está garantido na Copa, mostrou entusiasmo: "Vamos, Brasil!"

Os atuais campeões mundiais, Gerard Piqué e Andrés Iniesta, da seleção espanhola, estavam atentos ao sorteio que colocou Espanha junto de Holanda, Chile e Austrália. "Grupo apaixonante para começar o Mundial...Vamos!, disse Iniesta. O argentino Sergio Aguero também se manifestou nas redes sociais. "Em um Mundial nenhuma partida é fácil, mas com esforço e trabalho sempre há recompensa. Vamos Argentina!". Veja o que outros atletas comentaram.