Jogadores corintianos comemoram título e miram o profissional

A vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo de Ribeirão Preto por 1 a 0 encerrou um ciclo avassalador do time Sub-20 do Corinthians. Em dois meses, a equipe arrematou o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro da categoria e faturou uma simbólica tríplice coroa com a nona conquista da Copa São Paulo, garantida neste domingo no Estádio do Pacaembu.

Depois de atingir o feito, os jogadores comemoraram muito e agora projetam a ascensão natural ao time principal. "Acho que ninguém vai conseguir na história repetir esse feito. A gente trabalha muito forte para que o trabalho seja reconhecido, não só meu como o de todo mundo", afirmou Matheus Cassini, que não jogou a decisão por estar suspenso.

Ele é um dos mais cotados para ser promovido ao elenco principal, além de nomes como Pedro Henrique e Gabriel Vasconcellos. Multicampeão nas divisões inferiores, o Corinthians vive o eterno paradoxo de não conseguir revelar grandes jogadores para a equipe profissional. Foram muito poucos os que repetiram no profissional o sucesso na base - casos de Casagrande, Zé Elias e Willian.

Para o presidente Mário Gobbi, a atual geração tem tudo para quebrar a escrita e fazer sucesso também no profissional. "Eles estão prontos, podem subir todos que darão conta", exaltou o dirigente.