Jogadores corintianos reconhecem atuação fraca na estreia

Os jogadores do Corinthians reconheceram neste domingo, após a vitória por 1 a 0 sobre o XV de Piracicaba, pelo Campeonato Paulista, que o time não teve boa atuação mesmo com o resultado positivo dentro de casa na estreia no Estadual. Com poucas finalizações e muitos erros de passes, a equipe só não tropeçou porque Romero marcou o gol salvador do time já nos acréscimos do segundo tempo.

"Foi um bom resultado, mas temos de melhorar. Temos muito a crescer taticamente, foram muitas trocas de jogadores. Vamos ter paciência e humildade para trabalhar. Sabemos que precisamos evoluir muito", disse o volante Elias ao fim da partida. "Não fomos tão bem. O importante é que a torcida incentivou e a gente lutou até o fim para conseguir o gol", comentou o goleiro Cássio.

O atual campeão brasileiro começa a temporada sem seis titulares da equipe do fim do ano passado. Saíram do clube o zagueiro Gil, o volante Ralf, os meias Renato Augusto e Jadson, mais os atacantes Malcom e Vagner Love. As negociações fazem o técnico Tite preferir manter o mesmo esquema tático e priorizar como titulares atletas que já estavam no elenco, por já entenderam a forma de jogar dos mesmos.

Ainda enfraquecido pela perda de peças importantes, o time disse ter sentido também o começo de temporada. "Ainda estamos procurando o ritmo de jogo, viemos agora de pré-temporada", explicou o meia Danilo. A partida também foi disputada sob forte calor no Itaquerão.